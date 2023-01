Neu-Ulm

Baumesse: Häuslebauer interessieren sich vor allem fürs Energiesparen

Die Baumesse "Mein Zuhause" in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena war am Wochenende gut besucht.

Plus Die Baumesse "Mein Zuhause" in Neu-Ulm brauchte sich über mangelnden Zuspruch nicht zu beklagen. Energieberater waren in der Ratiopharm-Arena besonders dicht umlagert.

Für die Aussteller der Baumesse "Mein Zuhause" in der Ratiopharm-Arena war das eiskalte Wetter am Wochenende geradezu ideal: Einerseits mussten sich Interessierte nicht zwischen einem langen Spaziergang oder dem Besuch der Messe entscheiden, weil es draußen so ungemütlich war, andererseits zogen die Themen Energiesparen und Energiewende angesichts der Witterung Neugierige zu den Beratern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

