Neu-Ulm

18:00 Uhr

Baustelle am Bahnhof: Hier entsteht eine exklusive Wohnanlage für Senioren

Lokal In einem Gebäude neben der Glacis-Galerie in Neu-Ulm wird künftig "exklusives Service-Wohnen" angeboten. Was steckt dahinter?

Von Michael Ruddigkeit Artikel anhören Shape

Auf der Baustelle zwischen Glacis-Galerie und der Anlage "Wohnen am Kunstpark" geht es sichtbar voran. Das Gebäude auf historischem Grund – dort befand sich im 19. Jahrhundert das alte Eisenbahntor der Bundesfestung – wächst allmählich in die Höhe. Wenn es fertig ist, sollen Seniorinnen und Senioren einziehen. Geplant ist eine Wohnanlage der gehobenen Preisklasse, die bereits im Erdgeschoss mit Lobby und Rezeption eher an ein Hotel als an ein Altenheim erinnert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen