Baustelle in der Reuttier Straße: Die Zufahrt ins Starkfeld wird gesperrt

In der Reuttier Straße wird die Verkehrsführung ab Montag, 24. April, geändert. Der Einmündungsbereich zum Starkfeld wird komplett gesperrt.

Die Bauarbeiten zur Sanierung und Umgestaltung der Reuttier Straße schreiten planmäßig voran. Am Montag, 24. April, kommt es zu Änderungen in der Verkehrsführung. Der Einmündungsbereich im Bereich Starkfeld wird gesperrt. Die Zufahrt von der Reuttier Straße und von der Ringstraße in das Starkfeld ist dann nicht mehr möglich. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Die Umleitung ins Starkfeld erfolgt stadtauswärts über die Zeppelinstraße und den Pfaffenweg. Die Umleitung stadteinwärts verläuft ebenfalls über die Zeppelinstraße sowie die Industriestraße und die Borsigstraße. Ausfahrt aus dem Starkfeld in die Reuttier Straße sowie die Ringstraße ist nicht möglich.

Die Reuttier Straße wird teilweise nachts voll gesperrt

Wegen Belags- und Markierungsarbeiten wird die Reuttier Straße im Abschnitt zwischen der Meininger Allee und der Finninger Straße zudem vom 24. bis 26. April jeweils in der Nacht für den Verkehr voll gesperrt. Von 21 bis 5 Uhr finden Belags- und Markierungsarbeiten statt. Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig. Bei starken Niederschlägen können sich die Arbeiten und somit auch die Vollsperrung um einige Tage nach hinten verschieben.

Für Anwohner des Künettewegs und des Gedeckten Wegs gibt es Zufahrtsmöglichkeiten über die Industriestraße. Die Anwohner von Am Vorgraben können über die Ringstraße zu- und abfahren. Anwohner des Zypressenwegs haben eine Zufahrtsmöglichkeit über die Bradleystraße.

So fahren die Busse während der Sperrung in Neu-Ulm

Busse fahren während der Sperrung von der Reuttier Straße über die Finninger Straße, die Borsigstraße sowie die Straße Im Starkfeld und umgekehrt. Die Haltestellen Im Starkfeld und in der Finninger Straße werden weiterhin angefahren. Die Haltestellen Meininger Allee, Waldeck und Friedhof entfallen.

Folgende Ersatzhaltestellen stehen weiterhin zur Verfügung: Bahnhofstraße auf Höhe Anwesen 24 und Anwesen 29 sowie auf Höhe Heiner-Metzger-Platz, Reuttier Straße, beidseitig auf Höhe Polizeigebäude, Meininger Allee auf Höhe ZUP.

Trotz der Änderungen in der Verkehrsführung bleibt zu jeder Zeit eine Fahrspur der Reuttier Straße stadtaus- und stadteinwärts erhalten, sodass Handel und Gewerbe in der Innenstadt und den umliegenden Gebieten erreichbar und anfahrbar sind. Die geänderte Verkehrsführung gilt bis voraussichtlich Anfang August. (AZ)