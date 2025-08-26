Baustelle in Neu-Ulm: John-F.-Kennedy-Straße wird gesperrt

Die John-F.-Kennedy-Straße in Neu-Ulm wird gesperrt, weil die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) ab dem 1. September dort neue Fernwärmeleitungen verlegen. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr.

Bis voraussichtlich Ende Oktober wird der Baustellenbereich für den Auto- und Radverkehr gesperrt sein, teilt die SWU mit. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wileystraße und Elsa-Brandström-Straße. Eine Umleitung wird vor Ort ausgeschildert.

Bis auf Weiteres wird die Buslinie 5 zwischen Katholische Kirche und Edisoncenter über Hafnerweg, Allgäuer Straße und Ersatzhalt Danziger Straße umgeleitet. Die Haltestellen Reichenberger Straße, Danziger Straße, Wiley Süd und Neue Hochschule können nicht bedient werden. Zudem kommt es zu einer geänderten Steigbedienung an den Haltestellen Hafnerweg und Allgäuer Straße (Abfahrten in Richtung Wissenschaftsstadt erfolgen an den Haltestellen der Gegenrichtung).

Fahrten von und nach Ludwigsfeld werden zwischen Arena und Danziger Straße über den Ersatzhalt Edisoncenter umgeleitet. Die Haltestellen Edisoncenter, Hochschule Neu-Ulm und Wiley Süd können nicht bedient werden.

Alle Fahrten von und nach Wiley werden ebenfalls umgeleitet. Die Busse enden bereits an der Haltestelle Bradleystraße und beginnen erst an der Haltestelle Grethe-Weiser-Straße. Die Haltestellen Grethe Weiser Straße (Richtung Wiley), Wiley Club, Hochschule Neu-Ulm und Washingtonallee können nicht bedient werden. (AZ)