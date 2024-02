Baustelle Reuttier Straße: So ändert sich die Verkehrsführung ab Mittwoch

Rund um die Baustelle in der Reuttier Straße in Neu-Ulm ändert sich ab Mittwoch die Verkehrsführung. Hier finden Sie die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick.

Die Bauarbeiten zur Sanierung und Umgestaltung der Neu-Ulmer Reuttier Straße schreiten nach Angaben der Stadtverwaltung planmäßig voran. Ab Mittwoch, 14. Februar, kommt es zu Änderungen in der Verkehrsführung. Die Änderungen im Überblick:

Im Starkfeld: Die Zufahrt von der Reuttier Straße in die Straße Im Starkfeld ist weiterhin stadteinwärts und stadtauswärts möglich. Auch die Zufahrt von der Ringstraße in das Starkfeld ist möglich.

Industriestraße: Das Linksabbiegen von der Reuttier Straße in die Industriestraße ist von der Innenstadt kommend in Richtung stadtauswärts nicht möglich. Hier ist eine Umleitungsstrecke über die Straße Im Starkfeld / Borsigstraße ausgeschildert. Stadteinwärts ist eine Zufahrt in die Industriestraße weiterhin möglich. Eine Ausfahrt aus der Industriestraße in die Reuttier Straße ist nur für Rechtsabbieger in Richtung Stadtmitte möglich.

So ändert sich die Verkehrsführung für den Individualverkehr ab Mittwoch, 15. Februar, in der Reuttier Straße in Neu-Ulm. Foto: Stadt Neu-Ulm

Finninger Straße: Ein Zufahren von der Reuttier Straße in die Finninger Straße ist stadteinwärts wieder möglich. Stadtauswärts ist dies weiterhin nicht möglich. Eine Zufahrt besteht stadtauswärts über die Umleitungsstrecke Im Starkfeld/ Pfaffenweg.

Waldeck: Die Zufahrt von der Reuttier Straße ins Waldeck (Künetteweg und Gedeckter Weg) ist stadtauswärts über die neue Zufahrt möglich, stadteinwärts nicht. Bei der Ausfahrt aus dem Waldeck ist zu beachten, dass nur ein Rechtsabbiegen zulässig ist.

Meininger Allee: Die Zufahrt von der Reuttier Straße in die Meininger Allee ist sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts nicht mehr möglich. Stadteinwärts und stadtauswärts erfolgt die Zufahrt zur Meininger Allee über die Umleitungsstrecke Ringstraße / Memminger Straße oder Bahnhofstraße / Memminger Straße.

Parkplätze Friedhof / Zypressenweg: In Fahrtrichtung stadtauswärts können die Parkplätze des Friedhofes von der Reuttier Straße aus angefahren werden. Bei der Ausfahrt aus dem Zypressenweg in die Reuttier Straße ist zu beachten, dass nur ein Rechtsabbiegen zulässig ist. Weitere Friedhofs-Parkplätze im westlichen Bereich des Zypressenweges können über die Ringstraße / Bradleystraße angefahren werden. Eine Durchfahrt von der Bradleystraße über den Zypressenweg zur Reuttier Straße ist nicht möglich.

Am Vorgraben: Die Zufahrt von der Reuttier Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts in den Vorgraben erfolgt über wechselnde Baustraßen-Provisorien je nach Baufortschritt. Die Ausfahrt aus dem Vorgraben ist ausschließlich über die Ringstraße möglich. Bei beiden Ausfahrten ist zu beachten, dass nur ein Rechtsabbiegen zulässig ist.

So ändert sich die Verkehrsführung für den ÖPNV ab Mittwoch, 15. Februar, in der Reuttier Straße in Neu-Ulm. Foto: Stadt Neu-Ulm

ÖPNV: Infolge der Einschränkungen im Einmündungsbereich Reuttier Straße / Finninger Straße fährt der ÖPNV von der Reuttier Straße über die Straße Im Starkfeld / Vorwerkstraße / Finninger Straße und umgekehrt. Die Haltestelle „Im Starkfeld“ wird weiterhin angefahren. Die Haltestellen „Meininger Allee“, „Waldeck“, „Friedhof“ und „Finninger Straße“ (bei der Lebenshilfe) entfallen. Folgende Ersatzhaltestellen stehen zur Verfügung:

Bahnhofstraße auf Höhe Anwesen 24 und Anwesen 29 sowie auf Höhe Heiner-Metzger-Platz

auf Höhe Anwesen 24 und Anwesen 29 sowie auf Höhe Heiner-Metzger-Platz Reuttier Straße, beidseitig auf Höhe Polizeigebäude

Meininger Allee auf Höhe ZUP

auf Höhe ZUP Finninger Straße (zwischen Vorwerkstraße und Borsigstraße)

Fußgänger und Radfahrer: Für Fußgänger und Radfahrer erfolgt die Verkehrsführung über Hinweise im Baufeld.

Trotz der Änderungen in der Verkehrsführung bleibt zu jeder Zeit eine Fahrspur der Reuttier Straße stadtaus- und stadteinwärts erhalten, so dass Handel und Gewerbe in der Innenstadt und den umliegenden Gebieten erreichbar und anfahrbar sind. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 9,6 Millionen Euro. Im Juni 2022 war Baubeginn. Die Planungen sehen eine Fertigstellung Ende 2024 vor. (AZ)