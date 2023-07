Neu-Ulm

17:34 Uhr

Baustopp beim Heiners nach Rissen im Nachbarhaus: Herrscht Einsturzgefahr?

Plus Der Zustand eines Wohnhauses neben dem künftigen "Heiners" hat sich verschlimmert. Auf der Großbaustelle am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm herrscht Baustopp.

Von Michael Kroha

Bereits Ende vergangenen Jahres hatte es Risse an einer Garage zwischen Ludwigstraße und Maximilianstraße neben der "Heiners"-Baustelle in Neu-Ulm gegeben. Nun sind offenbar weitere Beschädigungen an einem Wohnhaus in der Maximilianstraße aufgetreten, die so gravierend sind, dass die Arbeiten in der Baugrube für das Großprojekt am Heiner-Metzger-Platz gestoppt und das betreffende Haus geräumt wurde.

Der Baustopp sei bereits Ende vergangener Woche erfolgt, wie Sandra Lützel, Sprecherin der Stadt Neu-Ulm, auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. "Wir schauen jetzt, was genau der Grund ist." Ein Sachverständiger soll sich die Sache genauer anschauen und prüfen, ob die neu festgestellten Beschädigungen von den Arbeiten auf der Baustelle für das "Heiners" ausgingen oder eine andere Ursache haben könnten. Zur Sicherheit und um mögliche weitere Beeinträchtigungen zu vermeiden, seien daher die Arbeiten vorerst eingestellt worden.

