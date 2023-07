Neu-Ulm

vor 60 Min.

Baustopp beim Heiners nach Rissen: Vonovia will weiteres Nachbarhaus räumen

Am Haus in der Maximilianstraße 35 in Neu-Ulm wurden zuerst Risse festgestellt. Die Bewohner mussten raus. Nun trifft es auch ihre Nachbarn.

Plus Bewohner eines Nachbarhaus der Heiners-Großbaustelle in Neu-Ulm mussten ihre Wohnungen schon räumen. Nun trifft es weitere Vonovia-Mieter in der Maximilianstraße.

Die unmittelbaren Nachbarn zur Heiners-Großbaustelle in Neu-Ulm mussten ihre Wohnungen in der Maxilimianstraße 35 in der vergangenen Woche räumen. Nach deutlich sichtbaren Rissen kam ein erneutes Gutachten eines Statikers zu dem Entschluss, dass die Standsicherheit des Gebäudes nicht mehr gewährleistet werden könne. Seither geht bei Bewohnern in weiteren Nachbargebäuden die Angst um, dass auch sie ihre Wohnungen ebenfalls räumen müssen. Nun bestätigt ein Sprecher des Wohnkonzerns Vonovia, dass es zumindest in Teilen bei einem anderen Gebäude dazu kommen wird.

Mitte der Woche seien vier der acht Mietparteien in der Maximilianstraße 33 mündlich darüber informiert worden, dass sie ebenfalls aus dem Haus ausziehen müssen. Der Grund: Bei den um 1954 herum errichteten Gebäuden in der Häuserreihe würde es sich um keine getrennten Häuser handeln. Das sei damals aus Brandschutzgründen noch nicht notwendig gewesen, wie der Vonovia-Sprecher erklärt. Beide seien also mit derselben Außenwand verbunden. Inzwischen aber hätten sich in der "gemeinsamen Wand" ebenfalls Risse gebildet, sodass man "von der 35 in die 33 reingucken kann". Ausziehen müssen demnach aber nicht alle Mietparteien, sondern lediglich die, die direkt mit dem Gebäude der Maximilianstraße 35 verbunden sind.

