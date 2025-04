Neu-Ulm Bayerns schönste Kuh – immer noch: Lie ist der ganze Stolz des Gurrenhofs

Das vielfach ausgezeichnete Fleckvieh ist seit 2016 die amtierende „Miss Bayern“ und gehört inzwischen wohl auch zu den ältesten Deutschlands. Was macht die Kuh so besonders? Ein Besuch auf dem Hof in Neu-Ulm.