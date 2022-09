Becken geschlossen, Sauna und Wasser kälter: So spart das Donaubad Energie

Die Energiekrise zwingt das Donaubad in Neu-Ulm zu Sparmaßnahmen. Erste Einschränkungen gelten ab sofort, zum 1. Oktober kommen weitere hinzu.

Der Aufsichtsrat des Donaubades in Neu-Ulm hat am Donnerstag über mögliche Szenarien des Energiesparens beraten. Geschäftsführer Jochen Weis konnte auf Nachfrage unserer Redaktion zunächst keine Angaben zu den konkreten Maßnahmen machen. Er müsse sich erst selber einen Überblick darüber verschaffen und verwies auf eine Pressemitteilung. Die wurde nun am Dienstag veröffentlicht. Darin aufgelistet sind die Einschränkungen, die nun Badegäste im Donaubad aufgrund der Energiekrise in Kauf nehmen müssen.

Zum Teil gelten die Sparmaßnahmen ab sofort, dazu gehören:

das Absenken der Wasser- und Raumlufttemperaturen um durchschnittlich zwei Grad,

die Reduzierung der Beleuchtung auf der gesamten Donaubad-Anlage, sowohl im Innenbereich (Bad, Kasse, Sauna etc.) als auch im Außenbereich (Parkplatz, Wohnmobilstellplatz, Außenfassade etc.) sowie

die Optimierung der raumlufttechnischen Anlagen.

Ergänzend dazu wird es ab dem 1. Oktober zu weiteren Einschränkungen kommen:

Im Erlebnisbad werden das Erlebnisaußenbecken und das Thermalaußenbecken geschlossen.

Im Saunabereich wird das Sauna-Außenbecken geschlossen. Außerdem wird in den Saunen die Temperatur um bis zu fünf Grad abgesenkt.

In der Eissportanlage wird die Freipiste im Außenbereich in dieser Saison nicht in Betrieb genommen und die Eistemperatur in der Eissporthalle weniger kalt eingestellt.

Die vier ortsansässigen Eissportvereine sollen in der Eissporthalle ihr Eistraining durchführen und auch am Wettkampfbetrieb teilnehmen können. Und auch das "Öffentliche Laufen" solle trotz Einschränkungen stattfinden, heißt es.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise fürs Donaubad bleiben trotz Einschränkungen gleich

Die Öffnungszeiten und auch die Eintrittspreise fürs Donaubad bleiben unverändert. Es wird "auf die Solidarität und das Verständnis" der Besucherinnen und Besucher gehofft. Trotz schwieriger Lage blieben das Erlebnisbad und die Saunawelt geöffnet. "Andere Bäder, wie zum Beispiel das Badkap in Albstadt, haben die Eintrittspreise deutlich erhöht, manche, wie beispielsweise die Europatherme Bad Füssing, nehmen besonders energieintensive Teile ganz raus. Beides machen wir nicht. Wir sparen, indem wir an vielen Stellschrauben drehen", wird Geschäftsführerin Sabine Gauß in der Mitteilung zitiert.

Je nach Entwicklung der Gasversorgungslage kann es aber im Extremfall zur Schließung der Gesamtanlage kommen. "Davon gehen wir derzeit nicht aus und hoffen auf eine generelle Besserung der Lage, sodass wir hoffentlich bald wieder im gesamten Umfang geöffnet haben werden", so Gauß und Weis. Sollten weitere Maßnahmen erforderlich sein, sollen diese rechtzeitig bekannt gegeben werden.

Die Sparmaßnahmen sollen laut Vorgaben der beiden Städte Ulm und Neu-Ulm die Energieverbräuche um mindestens 20 Prozent reduzieren. Die nun beschlossenen Maßnahmen sollen im Donaubad laut Mitteilung den Wärmeverbrauch um 38 Prozent und den Stromverbrauch um 18 Prozent reduzieren. Damit würden die Vorgaben teilweise übertroffen, heißt es. (AZ/krom)