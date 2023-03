Neu-Ulm

17:08 Uhr

Bei der Genussmesse Brobiera gibt es Spezialitäten aus der Region

Bei der Genussmesse "Brobiera" in Neu-Ulm werden Spezialitäten aus der Region angeboten.

Artikel anhören Shape

In der Oldtimerfabrik in Neu-Ulm gibt es am 25. und 26. März 2023 wieder viel zu probieren. Dazu ein buntes Rahmenprogramm mit Open Stage und Alpakas.

Die Genussmesse "Brobiera" findet wieder in Neu-Ulm statt. Dort gibt es am Samstag, 25. März, und Sonntag, 26. Mär, in der Oldtimerfabrik Neu-Ulm selbst gemachte Spezialitäten aus der Region. Zum Beispiel Pasta, Schokolade, Kaffee, Soßen, Bier, Burger, Antipasti, Spirituosen und Torten. Manufakturen, Foodtrucks, Destillerien, Cafés, Bars und Händler präsentieren Ihre handgemachten Produkte den Besucherinnen und Besuchern zum Probieren und zum Kauf. Das sind die Öffnungszeiten bei der Brobiera in Neu-Ulm Auf einer offenen Bühne sind Musik und Vorträge geboten. Zu sehen sind außerdem Alpakas und Oldtimer. Geöffnet ist am Samstag von elf bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. (AZ)

Themen folgen