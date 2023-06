Bei der Messe "Abi Zukunft" erhalten Schülerinnen und Schüler viele Tipps

Etwa 40 Aussteller sind bei der ersten "Abi Zukunft Ulm/Neu-Ulm" in der Ratiopharm-Arena vertreten. Sie beantworten Fragen rund um die Berufs- und Studienwahl.

In Deutschland können junge Menschen heute aus etwa 20.000 Studiengängen und ungefähr 450 Ausbildungsberufen wählen. Eine Orientierungshilfe durch diese vielen Möglichkeiten soll die Berufsinformationsmesse "Abi Zukunft Ulm/ Neu-Ulm" bieten. Sie findet am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 15 Uhr in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm statt. Der Eintritt und die Teilnahme an allen Vorträgen sind kostenlos.

In der Arena in Neu-Ulm dreht sich alles um die Zeit nach dem Abitur

Auf der Abi-Messe dreht sich alles um die Zukunft: Vertreter von Hochschulen, Universitäten, Unternehmen und Beratungs- und Vermittlungsinstitutionen geben einen Überblick über die Möglichkeiten nach dem (Fach-)Abitur. Ob Studium, Ausbildung, duales Studium, Freiwilligendienst oder erst einmal ins Ausland – hier kann man sich persönlich beraten lassen. Etwa 40 Aussteller sind in der Arena vertreten. An den Ständen beraten Institutionen zu allgemeinen Themen rund um die Studien- und Berufsorientierung und helfen mit konkreten Tipps bei der Entscheidungsfindung.

Noch bis Dienstag, 13. Juni, können zukünftige Abiturienten/-innen unter www.abizukunft.de unter dem Standort Ulm/Neu-Ulm/Beratungstermine ein festes Zeitfenster bei einzelnen Ausstellern buchen. Im Rahmenprogramm gibt es verschiedene Vorträge, beginnend um 10.15 Uhr mit "Kick-Off – der Leitfaden für einen erfolgreichen Messebesuch". (AZ)