Bei der OB-Wahl 1995 unterlag er haarscharf: Gerd Hölzel wird 80

Der frühere SPD-Stadtrat und zweite Bürgermeister von Neu-Ulm, Gerhard Hölzel, feiert seinen 80. Geburtstag. Auch im Sport hat er viel bewegt.

Der frühere Neu-Ulmer Stadtrat und zweite Bürgermeister Gerhard Hölzel feiert am 24. Dezember seinen 80. Geburtstag. Der Rechtsanwalt ist seit mehr als 50 Jahren SPD-Mitglied und hat in dieser langen Zeit viel erlebt und erreicht. Überregionale Bekanntheit erlangte er 1995

Damals verpasste er das Amt des Neu-Ulmer Oberbürgermeisters nur haarscharf. Bei der OB-Wahl unterlag er der CSU-Kandidatin Beate Merk. Am Ende hatte sie nur drei Stimmen mehr.

Gerhard Hölzel war von 1984 bis 2020 Neu-Ulmer Stadtrat

Von 1984 bis 2020 war Gerd Hölzel Mitglied des Neu-Ulmer Stadtrats, von 2008 bis 2014 zweiter Bürgermeister. Von 1996 bis 2002 war er außerdem im Neu-Ulmer Kreistag kommunalpolitisch aktiv. Neben der Politik hat er aber auch eine überaus bewegte sportliche Vita vorzuweisen. So war Hölzel von 1992 bis 2006 Vorsitzender des TSV Neu-Ulm. Danach wurde er einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Bereits in der Anfangszeit 1992 gelang die Einweihung der Tennisanlage im Muthenhölzle. Im selben Jahr wurde eine Geschäftsstelle installiert. Kurz darauf erfolgte die Gala-Einführung mit vielen sportlichen Attraktionen und mehr als 500 Gästen. Als notwendig erachtete der Jubilar zudem, wieder die gedruckten Vereinsnachrichten TSV Aktuell ins Leben zu rufen. Als äußerst wichtig beschreibt er weiterhin die umfassende Renovierung der Vereins-Gaststätte im Muthenhölzle 1999.

Langjähriges Engagement beim TSV Neu-Ulm

In Hölzels Amtszeit fielen Highlights wie das Gaukindertreffen des Turngaues Iller-Donau 1995, das Fußball-Jugendturnier „Mini-Master“ oder die ersten Donau-Tanz-Sporttage, die in der Wileyhalle mit mehr als 400 Paaren ausgerichtet wurden, mitorganisiert vom TSV Pfuhl. Ein Sportereignis in Neu-Ulm brachte um die Jahrtausendwende herum sogar einen Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde ein: Auf dem Trampolin wurden innerhalb von zwölf Stunden über 20.000 Saltos gesprungen.

Von 1985 bis 1991 war Hölzel außerdem Vorsitzender der Stadtkapelle Neu-Ulm und hat die Gründung einer eigenen Jugendkapelle sowie die Partnerschaft mit der ungarischen Kapelle Zalaegerszeg mit in die Wege geleitet.