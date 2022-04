Neu-Ulm

vor 33 Min.

Menschen, die Not leiden: Hier bekommen Bedürftige in Neu-Ulm warmes Essen

In der kleinen Küche des Neu-Ulmer Café d'Art werden einmal pro Woche Bedürftige bekocht. Wirtin Heidi Völzke hat erkannt, wie bitter notwendig solche Hilfe ist.

Plus Es gibt unerwartet viele Menschen, die Not leiden müssen. In Neu-Ulm bekommen sie nun bei drei Initiativen zumindest eine warme Mahlzeit.

Von Ronald Hinzpeter

Oft genügt ein simpler Blick in die Augen, um zu sehen, wie schlimm es um einen Menschen steht. "Hunger kann man wirklich in den Augen sehen", sagt Heidi Völzke, Wirtin des Neu-Ulmer Café 'Art. Sie hat mittlerweile ziemlich oft in die Gesichter von Frauen, Männern, Kindern geschaut, die sich bei ihr eine kostenlose Essensportion abgeholt haben. Viele schämen sich, weil sie arm sind - und auf hilfsbereite Menschen wir Heidi Völzke angewiesen sind, um sich eine warme Mahlzeit abzuholen.

