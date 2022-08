Bei "Kultur auf der Straße" werden Plätze in Neu-Ulm zum Märchenland

Lokal Starkregen trübt den Start des Neu-Ulmer Festivals, doch dann gewinnt die Veranstaltung mehr und mehr an Fahrt. Ein Streifzug durch die bunte Vielfalt der Straßenkunst.

Dreimal – zwischen 2017 und 2019 – war das „Kultur auf der Straße“-Wochenende eine Neu-Ulmer Erfolgsgeschichte. Dann kam Corona, zwei Jahre lang gab es kein Straßenkunstfestival. Würde der Neustart 2022 wieder die Massen zu den Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstlern locken? Der Samstagabend in der Stadt zwischen den wechselnden Stationen der 27 teilnehmenden Soloartisten und Gruppen war wunderbar – nachdem der Start aufgrund der Regenmassen, die vom Himmel fielen, verschoben werden musste und eher schwach besucht war.