Bei "Literatur unter Bäumen" wird es heuer international

Kommendes Wochenende präsentieren sich drei kleine, feine Verlage auf dem Schwal. Geboten sind Texte aus Afrika, Lateinamerika und Haiti.

Besondere Literatur abseits der Bestsellerlisten: Das verspricht auch die siebte Auflage der von "Literatur unter Bäumen". Am 1. September geht es wieder los mit den Lesungen auf dem Schwal. Dieses Jahr wird es international. Unter dem Motto "Stimmen und Identitäten" stellen drei Verlage Bücher aus Afrika, Haiti und Südamerika vor.

Berliner Verlag zu Gast in Neu-Ulm

Den Anfang macht am Freitag, 1. September der Berenberg Verlag aus Berlin. Heinrich von Berenberg hat Literatur aus Südamerika im Gepäck. 2004 wurde dieser Verlag gegründet. Roter Faden im Programm: autobiografische und biografische Literatur, Essays und Memoiren. Musikalisch umrahmt wird der Abend von Roland Wälzlein alias Fish and Scale.

Weiter geht es Samstag, 2. September, mit afrikanischer Literatur und dem Leipziger Verlag Akono von Jona Krützfeld. Der junge Indieverlag hat seinen Fokus auf zeitgenössische Prosa und Lyrik aus afrikanischen Ländern und der Diaspora gelegt. Akono gibt Schreibenden ein literarisches Zuhause, die in ihren Werken aus afrikanischen Erzähltraditionen schöpfen, die Geschichte von afrikanischen Ländern neu erzählen oder einfach nur gute Texte schreiben – ohne Ideen von Afrika repräsentieren zu müssen. Dazu gibt es auf dem Schwal Weltmusik von der Ulmer Gruppe "Sirius".

Litradukt gibt karibische Texte heraus

Den Abschluss macht am Sonntag, 3. September, Litradukt, ein Kleinverlag für Übersetzungen frankophoner Autorinnen und Autoren aus der Karibik. Einen Schwerpunkt bildet die Literatur Haitis. Der Trierer Verlag dürfte im deutschsprachigen Raum der einzige mit diesem Schwerpunkt sein. Musik macht an diesem Tag Alexander Walz am E-Piano. Der 16-jährige Günzburger ist selbst Verleger.

Die drei Verlage präsentieren sich und ihre Werke jeweils ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) auf dem Schwal. Dazu gibt eine gut sortierte Büchertheke und kühle Getränke. Veranstaltet wird "Literatur unter Bäumen" von der Stadt Neu-Ulm und dem Literatursalon Donau. Der Eintritt kostet je 8 Euro (ermäßigt 5 Euro), die Tickets sind an der Abendkasse erhältlich. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen in das Gebäude der NUWOG (Schützenstraße 32) verlegt. Ob es Verlegungen gibt, erfahren Besucher jeweils ab 17 Uhr am Infotelefon (0731/7050-2121). (AZ)