Bei mentaler Gesundheit verdient diese Schule eine glatte Eins

Plus Die FOS/BOS Neu-Ulm nimmt an einer Initiative für die psychische Gesundheit von Schülern teil und wurde dafür ausgezeichnet. Das Programm trägt schon Früchte.

Kleine papierne Wölkchen kleben auf den Rücken der Schülerinnen und Schüler der FOS/BOS Neu-Ulm. Darauf geschrieben sind Wörter wie "tierlieb", "humorvoll" oder "sympathisch". Es sind Zuschreibungen, die das Selbstwertgefühl der jungen Menschen steigern sollen. Derartige Unterrichtsmethoden sind an der Berufs-/Fachoberschule Neu-Ulm nichts Ungewöhnliches, sie gehören zum schulischen Alltag. Denn die mentale Gesundheit der Schülerinnen und Schüler wird hier großgeschrieben, und zwar mit fünf Buchstaben: STARK.