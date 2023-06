Bei "Neu-Ulm spielt" geht es fröhlich, bunt und sportlich zu

Das Spiele-Event lockt die Massen in die Neu-Ulmer Innenstadt. An mehr als 50 Stationen haben Kinder und Erwachsene ihren Spaß.

Dichter geht kaum noch: Das 2015 aus der Taufe gehobene Event „ Neu-Ulm spielt“ hat sich trotz der Pandemie-Pause zu einer Riesenveranstaltung gemausert, bei der sich das Publikum aller Generationen drängt. Am Samstag vereinte „Neu-Ulm spielt“ Menschen aus nahezu aller Herren Länder und verschiedenster Kulturen bei spielerischer Betätigung. An den Eisständen standen bei sommerlichem Wetter derart lange Schlangen an, dass mancher einfach zu einer Eisdiele in der Nähe ging, um sich innerlich abzukühlen.

Auch in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm geht es sportlich zu

Mehr als 50 Spielstationen lockten zahllose Familien in die Innenstadt, und auch manches Paar ohne Kinder hatte seine Freude am Ausprobieren oder Zuschauen. Viele Sportarten konnten vor allem die Kinder für sich entdecken, und Sport Sohn bot an einem Stand gleich die passende Sportkleidung zum Niedrigstpreis. Rathausplatz, Johannesplatz und Ludwigstraße gehörten allein dem Spiel in all seinen Varianten, von der konzentrierten Betätigung beim Wissensspiel über das Spielerisch-Kreative bis hin zum sportlichen und bewegungsintensiven Fechten, Eishockey oder Basketball. In der Glacis-Galerie gab es außerdem ein Fußballturnier.

Wer hält sich am längsten auf dem wilden Stier? Bei diesem Geschicklichkeitstest waren Kinder meist erfolgreicher als Erwachsene.

Unter den vielen Ständen fanden sich auch solche, die relativ jung sind im Angebot von „Neu-Ulm spielt“, wie das Haus der Nachhaltigkeit oder der „Founders Space“. Dauerbrenner waren natürlich Lego und Duplo, das Bullenreiten, die Hüpfburg und – wahrscheinlich am beliebtesten überhaupt – der Stand der Polizei auf dem Rathausplatz, wo Kinder wieder einmal in Polizeihemden ein altes Polizeiauto bemalen durften. Das Fahrzeug wurde, als es quietschbunt dastand, zur Feuerwehr gefahren und zur Freude der Umstehenden mit kühlem Wasser abgespritzt.

Bei "Neu-Ulm spielt" sind Kreativität und Geschicklichkeit gefragt

Mindestens so beliebt wie Polizeiauto anmalen: einmal auf einem richtigen großen Polizeimotorrad sitzen. Das faszinierte Jungen und Mädchen gleichermaßen. Auch die Feuerwehr-Tretunimogs der Firma Wilhelm Mayer standen nie leer. Blaulicht zieht die Aufmerksamkeit fast aller Kinder auf sich.

68 Bilder "Neu-Ulm spielt" bei bestem Sonnenschein Foto: Alexander Kaya

Eine der kreativsten Ideen überhaupt: Man kann aus altem Gerümpel, das zu Hause herumliegt, eine eigene Minigolfbahn für den Garten basteln. Ein alter Autoreifen, aufgeschnitten, ein Stück eines Wasserrohres und ein Baby-Planschbecken – schon ist eine Station fertig. Aus dem Trichter eines nicht mehr funktionsfähigen Grammofons und einem Stück Dachrinne waren eine zweite Bahn gebastelt. Ein alter Papierkorb? Ein Hasenkäfig? Es gibt fast nichts, was sich mit Fantasie und einer gewissen Bastel-Begabung nicht in eine Minigolfbahn verwandeln ließe.

Eine Herausforderung für ältere Kinder war es, sich in Kinder-Rollstühlen einmal in die Situation eines behinderten Mitschülers zu versetzen und zu versuchen, durch einen Parcours zu fahren, möglichst sicher, möglichst zügig und ohne anzustoßen. Und so simpel es klingt: Die „Hänge-Challenge“ war ebenfalls eine echte Herausforderung. Einfach an einer Stange ein Stückchen über dem Boden hängen, nichts weiter. Nur hängen – und warten, bis die Sekunden vergehen. Dabei bekommt man einen ziemlich roten Kopf, und irgendwann geht die Puste aus, und die Arme werden schwer. Wer schafft es am längsten? Ronja hatte jedenfalls am späten Nachmittag schon einiges vorgelegt: Ihr Tagesrekord lag bei drei Minuten und 46 Sekunden.

Dass man vom Bullen fallen wird, wenn man auf ihn steigt, weiß jeder – und bei fast jedem erwies sich, dass die Kinder bei diesem Geschicklichkeitstest die Nase vorn haben. Aber es ist der Homo ludens, der spielende Mensch, der den Alltag vergessen kann, der sich ganz und gar auf das einlassen kann, was er da tut, und das ihn völlig entschleunigt und oft genug zum Lachen bringt. Laut und eng ging es zu in Neu-Ulm am Samstag – aber die immer größer werdende Beliebtheit des Spiele-Tages, der auch in diesem Jahr wieder Wetterglück hatte, zeigt: Neu-Ulm ist mit solchen Angeboten auf dem richtigen Weg.