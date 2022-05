Bei Zoff vor dem Donaubad wird ein Messer gezückt

Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung handelten sich Jugendliche in Neu-Ulm ein.

Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es vor dem Donaubad in Neu-Ulm zu wilden Szenen. Ein 14- und ein 15-Jähriger verfolgten einen 18-Jährigen, mit dem sie bereits in der Badeanstalt in Streit geraten waren, über den Parkplatz bis zur Wiblinger Straße.

Mit dem Klappmesser vor dem Donaubad Neu-Ulm hantiert

Dort stellten sie nach Polizeiangaben den 18-Jährigen, und einer der beiden schlug dem jungen Mann mit der Faust gegen den Kopf. Im Anschluss zog der Schläger ein mitgeführtes Klappmesser hervor und führte aus einiger Entfernung mehrere Stichbewegungen in Richtung des Mannes aus.

Hierbei äußerte er noch, den Mann abstechen zu wollen. Als ein weiterer Mann auf das Geschehen aufmerksam wurde und dem jungen Mann zur Hilfe eilte, flüchteten die beiden Jugendlichen. Aufgrund einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Jugendlichen festgenommen werden, sie wurden in der Folge zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht, wo sie, nach den getroffenen polizeilichen Maßnahmen, an ihre Eltern übergeben wurden. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung. (AZ)