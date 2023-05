Beim Streetfood-Markt zeigt sich Neu-Ulm von kulinarisch bester Seite

Das Mahlzeit!-Team entführt in Neu-Ulm auf eine kulinarische Reise. Von schwäbischen Spezialitäten bis zu exotischen Aromen, die bald nach Weißenhorn kommen.

Wer am durch den Maifeiertag verlängerten Wochenende ohne großen Hunger und ohne echten Appetit zum Streetfood-Markt auf dem Neu-Ulmer Petrusplatz gepilgert war, war ebenso schlecht beraten wie der, der dachte, er könne dort problemlos ein Plätzchen finden, wo es ihm am besten gefällt.

Gleich zu Beginn am späten Samstagnachmittag waren die zahlreichen Bänke fast voll besetzt, in den Gängen bildeten sich kleine Staus, an den Verkaufsständen, von denen die köstlichsten Gerüche ausstrahlten, bildeten sich lange Warteschlangen und vom Himmel warf die Sonne endlich warme Strahlen auf die Menge. An den beiden Tagen darauf war die Witterung nicht ganz so schön, aber der Besuch war trotzdem gut und alleine der erste Tag muss das veranstaltende Mahlzeit!-Event-Team schon absolut zufriedengestellt haben. Glücklich schaute am Samstag auch Neu-Ulms Oberbürgermeister Katrin Albsteiger nach ihren Eröffnungsworten drein und sagte kurze Zeit später fröhlich: „Ach, es ist heute so schön hier. Wenn ich daran denke, wie wir, vor allem die Kinder, gestern beim Rock in den Mai gefroren haben.“

Beste Stimmung beim Streetfood-Markt auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm

Vor allem am ersten Tag herrschte allerbeste Stimmung auf dem ganzen Platz. Es war kein Murren darüber zu hören, dass man an den 15 Foodtrucks viel Geduld brauchte, bis man nach längerem Anstehen endlich seine kulinarische Köstlichkeit in den Händen hielt. Überall gab es Menschentrauben und -schlangen und die dort friedlich verharrenden Menschen waren offensichtlich dafür verantwortlich, dass es an den langen Tischreihen vorübergehend ein leeres Plätzchen gab. An den Bierzelttischen wurde nach Herzenslust gekaut, gesüffelt, genossen, gelacht und palavert.

Auch wegen des von kleinen Kindern (und ihren begleitenden Eltern) stark in Anspruch genommenen Karussells war der Streetfood-Markt ein Fest für die ganze Familie. Streetfood, das klingt banal einfach nach Essen auf der Straße. Genau genommen ist es das auch, bloß eben nicht banal. Denn wie bei anderen Märkten dieser Art auch, wurden auf dem Petrusplatz neben bekannten nationalen ebenso zum Teil weniger bekannte, internationale Speisen angeboten. An einem Foodtruck zum Beispiel gab es Churros. „Das ist eine spanische Spezialität“, klärte Benny, der Mann hinter der Theke, den neugierigen Berichterstatter auf. „Sie werden aus Brandteig geformt, frittiert und mit süßen Toppings versehen. Ursprünglich haben die Spanier sie sonntags zum Frühstück gegessen. Aber Churros gehen immer. Einmal probiert, für immer verführt.“

Streetfood von Chorowats, Pofferties, Spiralkartoffeln, Crèpes bis zu Burgern

Verführerisch waren aber auch die Angebote an den anderen Trucks. Man konnte unter anderem zwischen mexikanischen Speisen, ungarischen Langos, Falafeln, Philly Cheese Steaks, armenischen Köstlichkeiten wie die Chorowats, Pofferties, Spiralkartoffeln, Crèpes, diversen Burgern, vietnamesischen Bowls mit viel Gesundem, schwäbischen Dönern, Balkanspeisen oder einfach, und jetzt wird es doch etwas banal, speziell von vielen Kindern gewünschten Fritten wählen. Und damit das Essen gut rutscht, wurde beim Getränkeausschank nicht gespart. Was einem beim Anblick einer Speise das Wasser im Gaumen zusammenlaufen ließ, man selbst aber nicht probierte, weil man sich schon mit einem anderen lukullischen Mahl gesättigt hatte, soll auch noch wunderbar geschmeckt haben. „Total lecker“, meinten zwei Mädchen im Teenie-Alter zu ihren mit Salat garnierten, gefüllten Teigtaschen. Fazit: lauter zufriedene Gesichter auf dem Petrusplatz. Nur der DJ überzeugte nicht alle Zuhörenden, eine Liveband hätte womöglich mehr vorsommerliche Glücksgefühle aufkommen lassen. So oder so: Food-Liebhaber können sich nun bereits auf den dreitägigen 2. Weißenhorner Streetfood-Markt ab Freitag, 12. Mai, auf dem Kirchplatz freuen.