Neu-Ulm

12:19 Uhr

Beim TSV Pfuhl stehen Wahlen an: Wer wird neuer Vorstand?

Plus Der TSV Pfuhl wird derzeit kommissarisch geführt. Auf Grundlage einer neuen Satzung hat sich ein mögliches neues Vorstandsgremium schon gefunden. Doch geht das durch?

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Beim TSV Pfuhl steht am Donnerstagabend um 18.30 Uhr in der Seehalle die Mitgliederversammlung an. In erster Linie geht es darum, einen neuen Vorstand zu wählen. Seit Patrick Winter 2020 vom Vorsitz zurückgetreten ist, führen Johannes Stingl und Jochen Scheuerer den Verein kommissarisch. Nun könnte sich ein Gremium mit zum Teil neuen Gesichtern zusammentun. Gewisse Unruhen im Verein – insbesondere soll es zu Animositäten zwischen verschiedenen Abteilungen gekommen sein – könnten dazu führen, dass die Wahlen nicht ganz problemlos über die Bühne gehen.

