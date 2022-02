Neu-Ulm

Beleidigung von Polizisten: Angeklagter muss saftige Geldstrafe zahlen

Ein junger Mann beleidigt und attackiert Polizisten in Neu-Ulm. Nun muss er sich vor Gericht verantworten.

Plus Ein junger Mann und seine Verlobte beleidigen und attackieren zwei Polizisten. Er hat eine lange Vorstrafenliste – warum er trotzdem nicht ins Gefängnis muss.

Von Jonas Klimm

Es ist ein heftiger verbaler Streit, der sich im März vergangenen Jahres in der Neu-Ulmer Innenstadt abspielt. Ein junges Paar, beide Mitte 20, zankt sich in der Ludwigstraße – Alkohol ist im Spiel. Die Zwistigkeiten sind derart aggressiv, dass die Polizei hinzugerufen wird. Als die Beamten vor Ort eintreffen, werden sie wenig freundlich begrüßt, das Paar betitelt sie mit wüsten Beschimpfungen; "scheiß Bullen" ist noch eine der maßvolleren Pöbeleien. Bei der darauffolgenden Ausweiskontrolle wehrt sich der junge Mann, er wird handgreiflich und versucht sich anschließend aus den Umklammerungen herauszuwinden. Mehrere Polizisten sind nötig, um ihn am Boden fixieren zu können. Nun muss er sich vor dem Amtsgericht Neu-Ulm verantworten – ein Unbekannter ist er für die hiesigen Justizbehörden nicht.

