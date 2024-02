Benefiz: Ukrainisches Orchester kommt ins Edwin-Scharff-Haus

Das National Philharmonic Symphony Orchestra aus Lviv gibt am Dienstag zugunsten des Projekts "Sound of Ukraine" ein Konzert in Neu-Ulm. Auf dem Programm steht unter anderem Dvořák.

Das philharmonische Orchester der ukrainischen Stadt Lviv kommt nach Neu-Ulm. Im Rahmen des Benefizprojekts "Sound of Ukraine" treten die Musikerinnen und Musiker am kommenden Dienstag im Edwin-Scharff-Haus auf.

Unter der musikalischen Leitung von Volodymyr Syvokhip spielt das Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra, eines der ältesten und laut Veranstalter auch bedeutendsten Orchester der Ukraine, Dvořáks 9. Sinfonie sowie Stücke der ukrainischen Komponisten Borys Lyatoschynskyj und Wasyl Barwynskyj. Als Solistin fungiert die deutsch-ukrainische Pianistin Violina Petrychenko. Das musikalische Motto des Abends lautet "Meisterwerke".

Das ist das Lviv National Philharmonic Symphony Orchestra

Das Benefizprojekt "Sound of Ukraine – an die freie Welt" soll eine Botschaft der Hoffnung sein; "eine Botschaft der Liebe, damit wir uns in der universellen Sprache der Musik unterhalten können", schreibt der Veranstalter. Das Lviv National Philharmonic Symphonie Orchestra, das dabei auf der Bühne steht, wurde bereits am 27. September 1902 gegründet. Im Laufe seiner Geschichte hat das Orchester unter anderen mit Richard Strauss, Gustav Mahler, Ruggero Leoncavallo und Mieczyslaw Karłowicz zusammengearbeitet. Das Orchester nimmt regelmäßig an internationalen Festivals teil. Seine Tourneen führten es in Länder wie Polen, Italien, Spanien, Frankreich, die Schweiz, Deutschland, die Niederlande oder China. Zuletzt spielte das Orchester von Januar bis März 2023 in den USA und gab auch in der New Yorker Carnegie Hall ein Konzert.

"Sound of Ukraine": Hier gibt es Karten

Tickets für das Konzert gibt es am Tag des Auftritts an der Abendkasse ab 18 Uhr oder im Vorverkauf bei reservix.de. Der Erlös kommt der Stiftung "Ukrainian Art Renaissance" zugute, die sich im Rahmen der Initiative "Help us save Ukrainian Culture" für den Schutz der ukrainischen Kultur und Kunst einsetzt und ukrainische Künstlerinnen und Künstler im In- und Ausland unterstützt. Partner des Konzertes sind die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Ulm/Neu-Ulm e.V. und die Ukrainische Kultur-und Sprachförderschule "Znayko".

Termin: "Sound of Ukraine" findet am Dienstag, 27. Februar um 20 Uhr im Edwin Scharff Haus statt.