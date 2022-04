Neu-Ulm

vor 31 Min.

Benefizkonzert für die Ukraine bewegt das Publikum in Neu-Ulm tief

Musikerinnen und Musiker führten in der Neu-Ulmer Kirche St. Johann Baptist unter der Leitung von Markus Romes (rechts vorne, neben ihm in der Mitte Firas Al-Obaidi, links daneben Sebastian Fuhrmann) die Friedensmesse von Karl Jenkins "The armed man" auf.

Plus In der Kirche St. Johann Baptist wird die Friedensmesse „The armed man“ zu einem musikalischen Erlebnis. Dafür gibt es tosenden Applaus.

Von Stefan Kümmritz

Seit Wochen führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in der Region fühlen die Menschen mit den geschundenen, Not leidenden Ukrainerinnen und Ukrainern mit. Und so wurde am Samstagabend die Friedensmesse „The armed man“ des Walisers Karl Jenkins, die eigentlich 2020 am Tag der Deutschen Einheit aufgeführt werden sollte, dann aber wie im vergangenen Jahr wegen Corona verschoben wurde, zu einem Benefizkonzert für das ukrainische Volk. Es war ein außergewöhnliches, spannendes und tief unter die Haut gehendes musikalisches Erlebnis erster Güte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .