Berührende Melodien: Musikschule gibt Konzert für verstorbene Lehrerin

Plus Die Musikschule Neu-Ulm gedenkt der überraschend verstorbenen Klarinettenlehrerin Barbara Noller-Christ mit einem besonderen Konzert.

Bei wie unzählig vielen Konzerten Barbara Noller-Christ, oft mit Duo-Partner Peter Triebelhorn, im Dr. Joachim-Keller-Saal der Musikschule gespielt haben mag? Ein Hauch jener erklungenen Musik schwebte im überfüllten Raum, als die Musikschule am Sonntagabend ein Gedenkkonzert für die am 12. August 2021 im Alter von nur 55 Jahren verstorbene Klarinetten-Lehrerin und Ehefrau des Chefs der Jungen Bläserphilharmonie Ulm veranstaltete. Die Corona-Beschränkungen hatten eine derartige Ehrung der Persönlichkeit und des Wirkens von Barbara Noller-Christ vorher verhindert.