Neu-Ulm

12:18 Uhr

Beschäftigte fühlen sich von Kürzungen bei Evobus überrumpelt

Lokal Massive Einsparungen jährlich und bis zu 600 gestrichene Stellen: Dass Evobus Probleme hat, war bekannt. Doch dieser Kahlschlag kommt für viele überraschend.

Von Sebastian Mayr

Dass eine schlechte Nachricht kommen würde, kam für die Beschäftigten bei Evobus nicht überraschend. "Es ist ja nicht so, dass wir nicht gewusst hätten, wie die Pandemie dem Standort zugesetzt hat", sagt Matthias Hänisch. Aber so? Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende von Evobus sagt, er sei "geschockt" über die Sparpläne. Die Beschäftigten seien fassungslos über die Nachricht gewesen, die ihnen die Betriebsratsvorsitzende Andrea Reith am Mittwoch unterbreitete. Aus dem Werk ist zu hören, dass die Verunsicherung groß ist. Und es gehe ja nicht nur um Evobus, sagt Hänisch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen