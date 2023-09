Besonders schwerer Fall von Diebstahl: Unbekannte stehlen Klimagasflaschen

Die Kripo schätzt den Wert der gestohlenen Gasflaschen auf eine niedrige fünfstellige Summe und bittet um Mithilfe.

Unbekannte sind bei einem Autoteilehandel in Neu-Ulm eingebrochen und haben Klimagasflaschen gestohlen. Im Zeitraum zwischen Samstag, 23. September, und Montag, 25. September, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Firmengelände eines Autoteilehandels in der Otto-Renner-Straße. Dabei brachen die Täter einen Container auf, der sich auf dem Gelände befand und in dem die Kältemittel gelagert waren. Laut Kripo Neu-Ulm wurden Gasflaschen im Gesamtwert einer niedrigen fünfstelligen Summe entwendet.

Offenbar verschafften sich die Einbrecher über einen Feldweg, der sich auf der nordöstlichen Seite des Firmengeländes befindet, Zugang zum Gelände. Hier wurde der Zaun aufgeschnitten. Die Kripo vermutet, dass die Gasflaschen mit einem Fahrzeug, eventuell einem Transporter, abtransportiert wurden. Zusätzlich zu dem Diebesgut entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Kripo ermittelt wegen eines "besonders schweren Falls des Diebstahls"

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen eines "besonders schweren Falls des Diebstahls" aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum oder kurz zuvor in der Nähe der Otto-Renner-Straße verdächtige Menschen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)