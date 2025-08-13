Bestes Wetter, aber wenig los? Freud und Leid an Neu-Ulmer Badeseen

Ferien, pralle Sonne, Hitze - eigentlich beste Voraussetzungen für eine Abkühlung in einem Badesee. Doch wer zum Beispiel regelmäßig an den Pfuhler Baggersee geht, stellt fest: Es ist auffällig wenig los. Aber woran liegt das? Womöglich immer noch Nachwehen der behördlichen Warnungen zu Saugwürmer-Larven, die Juckreiz auslösen können? Badegäste, die weiterhin an den See gehen, dürfte es zwar freuen. Kioskbetreiber hingegen weniger. Und was sagt die Wasserwacht dazu?
Neu-Ulm
