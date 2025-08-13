Icon Menü
Bestes Wetter, aber wenig los? Freud und Leid an Neu-Ulmer Badeseen

Aktuell herrscht bestes Badewetter. Doch in Pfuhl scheint weniger los als sonst. Eine Folge der Warnungen vor Saugwürmer-Larven? Kiosk-Betreiber und Wasserwacht berichten über die aktuelle Lage.
Von Michael Kroha
    Trotz bestem Badewetter scheint am Pfuhler See weniger los zu sein als sonst. Eine Folge der behördlichen Hinweise zu Saugwürmer-Larven?
    Trotz bestem Badewetter scheint am Pfuhler See weniger los zu sein als sonst. Eine Folge der behördlichen Hinweise zu Saugwürmer-Larven? Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

    Ferien, pralle Sonne, Hitze - eigentlich beste Voraussetzungen für eine Abkühlung in einem Badesee. Doch wer zum Beispiel regelmäßig an den Pfuhler Baggersee geht, stellt fest: Es ist auffällig wenig los. Aber woran liegt das? Womöglich immer noch Nachwehen der behördlichen Warnungen zu Saugwürmer-Larven, die Juckreiz auslösen können? Badegäste, die weiterhin an den See gehen, dürfte es zwar freuen. Kioskbetreiber hingegen weniger. Und was sagt die Wasserwacht dazu?

