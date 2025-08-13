Bestes Wetter, aber wenig los? Freud und Leid an Neu-Ulmer Badeseen

Ferien, pralle Sonne, Hitze - eigentlich beste Voraussetzungen für eine Abkühlung in einem Badesee. Doch wer zum Beispiel regelmäßig an den Pfuhler Baggersee geht, stellt fest: Es ist auffällig wenig los. Aber woran liegt das? Womöglich immer noch Nachwehen der behördlichen Warnungen zu Saugwürmer-Larven, die Juckreiz auslösen können? Badegäste, die weiterhin an den See gehen, dürfte es zwar freuen. Kioskbetreiber hingegen weniger. Und was sagt die Wasserwacht dazu?

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis