Betriebsunfall bei Firma in Pfuhl: 28-jähriger Arbeiter muss in die Klinik

Wie es genau zu dem Unfall bei einer Firma in der Steinhäule kommen konnte, ist noch unklar. Ein Fremdverschulden aber wird laut Polizei ausgeschlossen.

Bei einem Betriebsunfall in einer Firma in der Steinhäule im Norden des Neu-Ulmer Stadtteils Pfuhl ist ein 28 Jahre alter Arbeiter verletzt worden. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus. Es werde aber noch geprüft, inwieweit die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden, heißt es im Polizeibericht.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in der Firma im Fischerholzweg. Der Arbeiter wollte ein metallisches Kopfstück mit einem Kran nach oben ziehen. Aus bislang ungeklärten Gründen löste sich hierbei das Kopfstück und flog gegen das Bein des Mannes. Der 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. (AZ)