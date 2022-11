Betrüger gibt sich als Mitglied von A-ha aus – und ergaunert fünfstellige Summe

Über Instagram knüpft eine Frau aus dem Landkreis Neu-Ulm Kontakt zu einem Mann, der sich als Mitglied der Gruppe A-ha ausgibt. Sie fällt auf den Betrüger herein.

Eine 47-jährige aus dem Landkreis Neu-Ulm ist durch einen bislang unbekannten Betrüger um einen Geldbetrag im mittleren fünfstelligen Bereich gebracht worden. Der Sachverhalt stellt sich nach ersten Ermittlungen durch die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm wie folgt dar: Die Geschädigte abonnierte im Juli diesen Jahres die Instagram-Fan-Seite des Gitarristen Pål Waaktaar, Bandmitglied der norwegischen Pop-Gruppe A-ha. Kurze Zeit später nahm eine bislang unbekannte Person über Instagram Kontakt zu ihr auf und gab sich als eben dieser Pål Waaktaar aus.

So schildert die Kriminalpolizei Neu-Ulm den Fall

Im Verlauf der darauffolgenden Wochen intensivierte sich das Verhältnis zwischen beiden Parteien, sodass für die Geschädigte der Eindruck entstand, sich in einer engen Beziehung mit dem Gitarristen zu befinden.

Diesen Umstand nutzte der Täter aus. Er schilderte gegenüber der Geschädigten zunächst, 370.000 Euro in bar als Gage für einen Konzertauftritt erhalten zu haben. Im Anschluss bat er die Frau, den Geldbetrag in sichere Verwahrung zu nehmen. Der Täter täuschte vor, die Summe per Kurier übersenden zu wollen.

Hierfür würden diverse Kosten für Zertifikate, den Versand sowie für Zollgebühren anfallen, welche die Geschädigte zunächst vorstrecken und an den Täter überweisen sollte. Die gutgläubige Geschädigte kam dieser Bitte nach und transferierte eine Summe im fünfstelligen Bereich auf verschiedene Konten des Täters. Schlussendlich erstattete die Geschädigte Anzeige bei der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm. (AZ)