Betrüger rufen 86-Jährige an: Polizei kann Schlimmeres verhindern

Am späten Freitagmorgen hat eine 86-Jährige aus Neu-Ulm einen Anruf eines Onlinehändlers erhalten, nachdem es zu auffälligen Bestellungen gekommen sei. Wie die Polizei mitteilt, habe die Frau in einem mehrstündigen Gespräch mehrere Anweisungen erhalten, wie sie sich zu verhalten habe, um den Schaden rückgängig zu machen. Während die Beamten den Fall vor Ort aufnehmen wollten, bemerkten sie, dass die Frau noch immer im Gespräch mit den Betrügern war und diesen vollen Zugriff auf ihren PC gewährte und sich die Computermaus durch Fernzugriff bewegte. Sofort wurde die Internetverbindung gekappt, um weiteren Schaden zu verhindern. Über die Bank konnten auch schließlich die Abbuchungen in Höhe von 1.500 Euro rückgebucht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt. (AZ)

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Onlineshop Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis