Betrüger wieder erfolgreich: Mann aus Neu-Ulm verliert knapp 2000 Euro

Über einen Messengerdienst nahmen die Betrüger Kontakt mit dem Mann auf und gaben sich als Sohn aus. Die Polizei warnt vor jener Masche.

In Neu-Ulm und angrenzenden Gemeinden hat die Polizei am Donnerstag zahlreiche Betrugsversuche registriert. In den meisten Fällen endeten sie erfolglos. Ein 80-Jähriger jedoch wurde zum Opfer. Wie die Polizei berichtet, verlor er 1700 Euro.

Mit den Geschädigten wurde entweder telefonisch Kontakt aufgenommen oder sie wurden über einen Messengerdienst kontaktiert. Die Täter gaben sich als Polizeibeamte oder naher Verwandter aus und forderten aus verschiedenen Gründen Geld. In den meisten Fällen kam es zu keinem Vermögensschaden.

Der 80-Jährige wurde über einen Messengerdienst von seinem angeblichen Sohn kontaktiert und für eine Rechnungsbegleichung um Geld gebeten. Er überwies über 1700 Euro an einen bislang unbekannten Täter.

Die Polizei gibt den Rat: Auf Geldforderungen am Telefon oder Smartphone nicht eingehen. Den Vorfall umgehend der Polizei melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch