Betrügerin gibt sich am Telefon als Bankmitarbeiterin aus

Opfer von Kriminellen ist ein 33-jähriger Mann in Neu-Ulm geworden. Er erhielt am Freitagnachmittag einen Anruf – angeblich von seiner Bank. Eine vermeintliche Mitarbeiterin gab an, dass Unregelmäßigkeiten auf seinem Bankkonto aufgetreten seien, weshalb der Mann nochmals seine IBAN und seine Zugangsdaten bestätigten sollte. Am Abend wurde er skeptisch und rief bei einer regulären Hotline der Bank an, welche ihm bestätige, dass er einem Betrüger aufgesessen war.

Der Neu-Ulmer ist am Telefon Opfer von Betrügern geworden

Insgesamt entstand laut Neu-Ulmer Polizei ein Vermögensschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages, also von mehr als 10.000 Euro. (AZ)