Betrunken, aber ohne Führerschein: Polizei stoppt Autofahrer in Neu-Ulm

Die Polizei hat in Neu-Ulm einen Autofahrer gestoppt.

Der Mann am Steuer will sich einer Kontrolle zunächst entziehen. Er wendet und biegt mehrmals ab. An einer Ampel ist die Fahrt dann aber vorbei.

Die Polizei hat am Sonntagabend in Neu-Ulm einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann saß am Steuer, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten Beamte den 45-Jährigen gegen 22.30 Uhr im Zypressenweg. Der Mann soll zunächst versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen, als er den Streifenwagen wahrnahm. So soll er das Auto gewendet und mehrmals abgebogen sein. An einer Ampel musste dann aber anhalten. Bei der Kontrolle hätten die Polizisten Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Test soll einen Wert von über 0,3-Promille ergeben haben. Festgestellt worden sein soll zudem ein Drogenkonsum. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Im weiteren Verlauf soll der Mann zunächst falsche Personalien angegeben und behauptet haben, dass er seine Dokumente vergessen habe. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges aber seien die Dokumente des Mannes gefunden worden. So habe sich dann herausgestellt, dass der 45-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. (AZ)

