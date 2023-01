Betrunken, zu schnell, ohne Führerschein: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Als die Polizei in Neu-Ulm einen Autofahrer kontrollieren will, flüchtet der. Später stellt sich heraus, warum der Mann wohl abgehauen ist.

Zu schnell, betrunken und ohne Führerschein soll am späten Donnerstagabend ein 40-Jähriger in Neu-Ulm unterwegs gewesen sein. Nach einer Geschwindigkeitskontrolle in der Ringstraße wollte die Polizei den Autofahrer anhalten. Doch der Mann sei zunächst geflüchtet. Nun erwartet den Mann ein Strafverfahren.

Die Beamten hätten den Autofahrer ins Visier genommen, weil er sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten haben soll. Als die Polizisten ihn stoppen wollten, soll er geflüchtet sein.

Sofort sei eine Fahndung eingeleitet worden. In der Nähe seiner Wohnanschrift konnte der Wagen festgestellt werden. Auch den mutmaßlichen Grund seiner Flucht machten die Beamten schnell ausfindig: Der 40-jährige Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest soll einen Wert über der strafrechtlich relevanten Grenze von 1,1 Promille ergeben haben. Zudem sei der 40-Jährige derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, heißt es.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Den 40-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (AZ)