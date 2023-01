Betrunkene 30-Jährige stürzt mit dem Rad und kann nicht mehr aufstehen

Den Sturz überstand sie ohne Verletzungen. Weil die 30-Jährige aber laut Polizei "hochgradig alkoholisiert" war, musste sie ins Krankenhaus.

Eine 30-Jährige aus Neu-Ulm ist in der Nacht zum Montag mit dem Fahrrad gestürzt und konnte danach nicht mehr alleine aufstehen. Wie die Polizei berichtet, soll die Frau erheblich alkoholisiert gewesen sein. Sie kam in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war die 30-Jährige gegen kurz vor 2 Uhr in der Maximilianstraße an einer Zeugin vorbeigefahren. Unmittelbar danach hörte diese, wie die Radfahrerin offenbar zu Boden stürzte. Sie soll nicht mehr in der Lage gewesen sein, selbstständig aufzustehen.

Die 30-Jährige war nicht verletzt, jedoch sei es offensichtlich gewesen, dass sie erheblich alkoholisiert war. Aufgrund dessen wurde eine Blutentnahme veranlasst. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Weil die Dame "hochgradig alkoholisiert" war, musste sie danach in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Beobachtung eingeliefert werden. (AZ)