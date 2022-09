Betrunkene Männer stehlen in Neu-Ulm Kosmetik

In der Neu-Ulmer Bahnhofstraße hatte es die Polizei am Samstagnachmittag mit alkoholisierten Dieben zu tun.

Am Samstagnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße zu einem Ladendiebstahl. Zwei alkoholisierte Männer im Alter von 32 und 36 Jahren haben nach Angaben der Polizei jeweils mehrere Kosmetika im Wert von knapp 20 und 40 Euro entwendet. Dabei wurden sie vom Ladenpersonal beobachtet.

Diebe hatten keinen festen Wohnsitz

Die hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm brachte die Männer zur Dienststelle, da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland hatten. Von der Dienststelle aus wurde Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft gehalten. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, wurden die beiden Männer wieder entlassen. (AZ)