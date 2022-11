Betrunkene Radfahrerin liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Flucht im Rausch: Nach einer offensichtlich feierwütigen Nacht hätte eine 30-Jährige ihr Rad lieber stehen gelassen.

Am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr geriet eine 30-jährige Fahrradfahrerin in den Fokus einer uniformierten Streifenbesatzung der Neu-Ulmer Polizei. Im Bereich der Marienstraße konnte die Streife die 30-Jährige beobachten, wie diese über die Herdbrücke in Richtung der Neu-Ulmer Innenstadt fuhr.

Betrunken in Neu-Ulm auf dem Rad unterwegs

Bei der Fahrt der Fahrradfahrerin wurde eine schwankende und unsichere Fahrweise festgestellt, weshalb diese zu einer Kontrolle angehalten werden sollte. Die Fahrradfahrerin ignorierte hier alle Aufforderungen der Polizeistreife und ergriff die Flucht. Dabei überfuhr sie eine Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage im Bereich der Marienstraße Einmündung Krankenhausstraße, bei der es zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam. Die Streifenbesatzung nahm hier die Verfolgung auf und versuchte die Fahrradfahrerin weiterhin zum Anhalten zu bewegen.

Nachdem diese über mehrere unterschiedliche Straßen und Plätze im Innenstadtbereich gefahren war, konnte die Frau im Bereich der Memminger Straße angehalten und kontrolliert werden. Der Alkohol sei deutlich zu riechen gewesen. Auch Anzeichen des Drogenkonsums will die Polizei erkannt haben. Was der Frau nicht behagte. Die Durchführung eines freiwilligen Alkohol- sowie Drogentests verweigerte die 30-Jährige.

Das Rad wurde konfisziert, Blut abgenommen. Die Dame erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol sowie anderer berauschender Mittel. (AZ)