Betrunkene Radfahrerin stürzt in Pfuhl und verletzt sich am Kopf

Eine 52-jährige Radfahrerin ist in der Nacht zum Sonntag im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl gestürzt. Sie zog sich dabei Verletzungen zu, unter anderem am Kopf. Die Frau war laut Polizei alkoholisiert.

Gegen 1 Uhr war die Radfahrerin in der Holzstraße unterwegs. Alleinbeteiligt stürzte sie und zog sich eine kleine Kopfplatzwunde am Hinterkopf sowie eine Schürfwunde am Ellenbogen zu. Nach einer vor Ort erfolgten Erstversorgung durch den Rettungsdienst konnte die Fahrradfahrerin zur weiteren Unfallaufnahme an die eingesetzten Polizeibeamten übergeben werden.

Hierbei hätten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen können. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und erbrachte eine Atemalkoholkonzentration von deutlich mehr als zwei Promille. Die Frau wurde hierauf zur Polizeiinspektion Neu-Ulm verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde, Sie erwartet nun eine Anzeige wegen der begangenen Trunkenheitsfahrt. (AZ)