Betrunkener Autofahrer flüchtet nach Unfall: Geschädigter verfolgt ihn

In Neu-Ulm verursacht ein 32-Jähriger einen Unfall. Der Geschädigte nimmt die Verfolgung auf. Bei der Überprüfung des Wagens macht die Polizei eine interessante Entdeckung.

Ein berauschter 32 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend nach einem Unfall in der Reuttier Straße in Neu-Ulm geflüchtet. Der Geschädigte nahm jedoch die Verfolgung auf. Womöglich könnte der 32-Jährige noch mehr Unfälle verursacht haben.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der Reuttier Straße in Richtung Europastraße unterwegs. Der 32-Jährige touchierte mit dem linken Außenspiegel seines Mercedes ein entgegenkommendes Fahrzeug. Trotz der Kollision fuhr er weiter und entfernte sich somit laut Polizei "unerlaubt vom Unfallort".

Der 23-jährige Unfallgegner nahm daraufhin die Verfolgung auf und teilte gleichzeitig den Vorfall der Polizei mit. Bei der anschließenden Kontrolle des 32-jährigen Verursachers räumte dieser ein, dass er im Laufe des Tages Alkohol getrunken und vor wenigen Tagen Cannabis konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der 32-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und dessen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich derzeit auf 3800 Euro.

Die Beamten stellten an dem Mercedes weitere Schäden fest, für die der Unfallverursacher laut Polizei "keine plausible Erklärung" hatte. Aufgrund des Schadensbildes erscheint es den Ermittlern möglich, dass der 32-Jährige mit seinem Fahrzeug weiteren Sachschaden verursachte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen in der Sache werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)