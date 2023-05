Betrunkener Autofahrer in Neu-Ulmer gerät außer Rand und Band

Ein 57-Jähriger rammt mehrere Autos, beschmiert Beulen mit Dreck und randaliert später noch.

Mit einem unbelehrbaren alkoholisierten Autofahrer hatte die Neu-Ulmer Polizei am vergangenen Dienstagabend allerhand Ärger.

Los ging es Polizeibericht um 19.42 Uhr, als der 57-jährige Mann von einer Zeugin beobachtet, wie er mit seinem Auto in der Clara-Barton-Straße in Neu-Ulm einparkte und offensichtlich zweimal einen daneben geparkten Wagen touchierte. Als der Fahrer aus seinem Auto ausstieg, wirkte er deutlich alkoholisiert und verließ die Unfallörtlichkeit, ohne den Schaden zu melden.

Die hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm traf den Fahrer an seiner Wohnanschrift an. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,1 Promille. Den Führerschein des 57-Jährigen beschlagnahmten die Beamten. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils circa 1500 Euro. Nachdem der 57-Jährige von der Polizeiinspektion Neu-Ulm entlassen worden war, wurde er gegen 22.30 Uhr erneut von einem Zeugen beobachtet. Eine Streif stellte daraufhin fest, dass das Auto des 57-Jährigen tatsächlich nicht mehr vor Ort stand. Was zudem im Polizeibericht steht: Die zuvor entstanden Unfallschäden am geparkten Auto wurden mit Dreck beschmiert.

Betrunkener Autofahrer landet in Neu-Ulm in Ausnüchterungszelle

Also startete die Polizei eine Fahndung. Mit baldigem Erfolg: Der Herr wurde fahrenderweise im Stadtbereich Neu-Ulm entdeckt. Die Beamten ordneten eine erneute Blutentnahme. Nachdem er abermals von der Dienststelle gehen durfte, warf dieser an einer nahegelegenen Baustelle mehrere Warnbarken um, sodass der Verkehr gefährdet war. Da von dem Herrn weitere Straftaten zu erwarten waren, wurde dieser schließlich zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Gegen den 57-jährigen Mann wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Sachbeschädigung, eingeleitet. (AZ)