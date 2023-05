Betrunkener Autofahrer versteckt sich vergeblich auf Parkplatz vor der Polizei

Als er ein Polizeiauto sieht, flüchtet ein 25-Jähriger mit seinem Wagen auf ein Supermarktgelände. Die Beamten durchschauen sein Manöver jedoch.

Vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist ein junger Autofahrer in der Nacht zum Samstag in Neu-Ulm. Den Beamten war das Fahrzeug mit Berliner Zulassung aufgefallen. Als die Streife wendete, beschleunigte der BMW-Fahrer kurzzeitig und bog in einen nahegelegenen Supermarktparkplatz ein, um sich hinter einer Wand zu verstecken. Die Streifenbesatzung konnte das Fahrmanöver jedoch beobachten und den 25-Jährigen kontrollieren.

Die Polizei Neu-Ulm erhebt eine Sicherheitsleistung

Die Ursache für den Fluchtversuch war schnell gefunden. Bei dem Mann konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Test ergab einen Wert weit oberhalb der 0,5-Promille-Grenze. Da der 25-Jährige keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet vorweisen konnte, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages hinterlegen. (AZ)