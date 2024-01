Sie wollten einem Patienten helfen: Betrunkener behindert Rettungsdienst

In der Neu-Ulmer Innenstadt wollten Sanitäter gerade einen Patienten versorgen, doch ein 34-Jähriger belästigte die Einsatzkräfte und hielt sie von der Arbeit ab.

Ein Betrunkener hatte Rettungskräfte bei einem Notfalleinsatz in der Neu-Ulmer Innenstadt so sehr bei der Arbeit behindert, dass diese die Polizei rufen mussten. Auch der gegenüber verhielt sich der 34-Jährige weiterhin aggressiv, sodass die Beamten ihn schließlich zu Boden brachten und ihn fesselten. Da der 34-Jährige im Anschluss über Schmerzen klagte, wurde er vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, ordnete eine Bereitschaftsrichterin gleich nach dem Vorfall eine Blutentnahme bei dem 34-Jährigen an, weil dieser auch erkennbar alkoholisiert war. Bei der Blutentnahme im Krankenhaus leistete der 34-Jährige erneut Widerstand und musste nochmals durch die eingesetzten Beamten fixiert werden. Bei der Auseinandersetzung mit dem 34-Jährigen wurden auch zwei Polizeibeamte leicht verletzt, konnten ihren Dienst aber weiter verrichten.

Mehrere Strafverfahren in Vorbereitung

Der Rettungsdienst konnte aufgrund des Einschreitens der Polizei ihren eigentlichen Patienten behandeln und diesen für eine notwendige ärztliche Behandlung in ein örtliches Krankenhaus bringen. Der 34-Jährige wurde noch im Krankenhaus wieder auf freien Fuß gesetzt und durfte dieses auch aus medizinischer Sicht wieder verlassen. Sein Verhalten an diesem Abend wird aber Konsequenzen nach sich ziehen: Ihn erwarten diverse Strafverfahren unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)