Betrunkener belästigt Kinder an Schule und bedroht Lehrerin mit Messer

Ein 38-jähriger Mann zeigt sich zuerst an einer Grundschule in Neu-Ulm aggressiv. Später beleidigt er Polizisten und einen Richter.

Ein Betrunkener hat am Donnerstag Kinder an einer Grundschule in Neu-Ulm verbal belästigt. Als eine Lehrerin dies bemerkte, forderte sie ihn auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Dem kam er laut Polizei zunächst jedoch nicht nach, sondern zog ein Messer hervor, mit dem er die Lehrerin bedrohte. Auch der hinzugerufene Hausmeister wurde bedroht und beleidigt. Zwei bislang unbekannte Passanten schritten ein und zogen den Randalierer weg. Der Mann ging daraufhin weg.

Bei der Polizei Neu-Ulm bespuckt der Mann einen Beamten

Eine Streife der Polizeiinspektion Neu-Ulm traf ihn jedoch kurze Zeit später unweit der Schule an. Da er sich auch hierbei äußerst aggressiv verhielt und deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde der 38-Jährige zur Unterbindung weiterer Sicherheitsstörungen in Gewahrsam genommen. Auch auf der Dienststelle ließ er sich nicht beruhigen, so die Polizei. Er beleidigte mehrere Polizeibeamte und verweigerte jegliche Kooperation. Als er in den Haftraum gebracht werden sollte, griff er dabei die Hand eines Beamten und spuckte diesem ins Gesicht.

Ein hinzugerufener Richter, welcher ihn aufgrund der richterlichen Bestätigung des Gewahrsams befragen wollte, wurde ebenfalls beleidigt. Nach seiner Ausnüchterung wurde der 38-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung und mehrfacher Beleidigung sowie wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)