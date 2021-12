Betrunkener fährt über Verkehrsinsel am Allgäuer Ring und flieht

Weil der Mann bei dem Unfall das Kennzeichen seines Autos verliert, findet ihn eine Polizeistreife in Neu-Ulm schnell. Der Schaden ist hoch.

Ein 65 Jahre alter Mann ist am Sonntag kurz vor Mitternacht am Allgäuer Ring in Neu-Ulm gegen ein Verkehrsschild, danach über die Insel des Kreisverkehrs, gegen einen Baum und schließlich gegen eine Leitplanke gefahren. Die Polizei Neu-Ulm meldet, dass der Mann betrunken war. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von über 1,4 Promille ergeben.

Polizei Neu-Ulm hält Fahrer in der Schwabenstraße an

Der Mann fuhr demnach gegen 23.40 Uhr von der Ringstraße kommend in den Allgäuer Ring ein. Bereits beim Einfahren in den Kreisverkehr kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Danach überfuhr er die Kreisinsel, touchierte dort einen Baum und verursachte im Anschluss noch einen Schaden an einer Leitplanke. Der Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzt 26.000 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete, jedoch blieb das Kennzeichen seines Autos an der Unfallstelle zurück. Nach Mitternacht hielt eine Polizeistreife den Mann in seinem Auto an, er war zu dieser Zeit in der Schwabenstraße unterwegs und roch nach Alkohol, wie die Einsatzkräfte bei der Verkehrskontrolle feststellten. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht eingeleitet. (AZ)