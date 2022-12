Betrunkener Fahrer landet mit Auto im Straßengraben

Zwischen Holzschwang und Hausen bleibt ein Auto frühmorgens im Graben stehen. Der Fahrer ist deutlich alkoholisiert, aber unverletzt.

Betrunken in den Straßengraben gefahren ist ein Mann am frühen Freitagmorgen in Neu-Ulm. Ein Zeuge sah auf dem Weg zur Arbeit das Auto zwischen den Stadtteilen Holzschwang und Hausen neben der Straße stehen. Weil an dem Fahrzeug das Abblendlicht leuchtete, rief er die Polizei.

Die Neu-Ulmer Polizei stellt beim Fahrer Alkoholgeruch fest

Die Beamten bemerkten bei dem 27-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Wert über der strafrechtlich relevanten Grenze von 1,1 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten wurde. Augenscheinlich blieb der 27-Jährige unverletzt. Am Fahrzeug des Mannes wurde der Unterboden beschädigt. Die Schadenssumme wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Ein Fremdschaden entstand laut Polizei offenbar nicht. (AZ)