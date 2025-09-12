Betrunkener Fahrer will nach Unfall auf B10 flüchten

Ein betrunkener Fahrer hat am Donnerstagabend auf der B10 in Neu-Ulm einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 17:50 Uhr fuhr der 55-Jähriger auf der B10 in Richtung Nersingen. Kurz nach der Anschlussstelle der A7 touchierte er mehrere Warnbaken im dortigen Baustellenbereich, bevor er anschließend ungebremst über einen Kreisverkehr in Richtung Staatsstraße 2509 fuhr. Letztlich kam der Fahrer auf einem Geh-/ Radweg zum Stehen, so die Polizei.

Der Fahrer ergriff nach dem Unfall zunächst fußläufig die Flucht, wurde aber von der Polizei noch nahe der Unfallstelle angetroffen. Nach einem Atemalkoholtest war der Grund für die Flucht schnell gefunden, denn der Test zeigte einen Wert von fast zwei Promille an. Bei dem 55-Jährigen wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Weiter leiteten die Beamten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellten seinen Führerschein sicher. Am Auto entstand ein Schaden von geschätzten 50.000 Euro. Es musste von der Unfallstelle geschleppt werden. Neben der Polizeiinspektion Neu-Ulm waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Nersingen und des Rettungsdienstes im Einsatz. (AZ)