Betrunkener Kärtchenverteiler tritt gegen Autospiegel

Die Kärtchen von Gebrauchtwagenkäufern sind an geparkten Autos nicht gerne gesehen. Jetzt gab es deswegen einen Zwischenfall in Gerlenhofen.

Ein Gebrauchtwagenwerber hat in Gerlenhofen für Ärger gesorgt. Nach Darstellung der Polizei verteilte der 29-jährige Mann zunächst Kaufkärtchen an Autos und betrat dazu zum Unmut der Anwohner deren Grundstücke. Die verständigten deshalb die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Die Beamten erteilten dem Mann einen Platzverweis, an den er sich zunächst hielt. Knapp zwei Stunden später war er wieder im Wohngebiet zugange und steckte wieder die Kaufkärtchen an geparkte Wagen.

Ein Anwohner beobachtete schließlich, wie der Mann gegen den Außenspiegel seines geparkten Pkw trat. Der klappte durch den Stoß allerdings nur zurück und wurde augenscheinlich nicht beschädigt. Die hinzugezogenen Polizisten stellten fest, dass der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und zudem betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Neu-Ulm gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen durfte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch