Betrunkener Radfahrer geht auf Polizisten los

Er war zu betrunken, um Fahrrad zu fahren, doch ausgerechnet vor zwei Polizeibeamten fiel er auf die Nase

Am Montagabend um 22.30 Uhr stürzte ein 33-jähriger Radfahrer in der Neu-Ulmer Brückenstraße direkt vor den Augen einer Polizeistreife. Der Mann wollte gleich wieder aufsteigen, fiel jedoch erneut vor den Augen der Beamten zu Boden. Als die Ordnungshüter den offensichtlich betrunkenen Mann kontrollieren wollten, gelang ihm zunächst die Flucht über den Donauradweg in Richtung Herdbrücke.

Der betrunkene Radler tritt zu

In der Marienstraße erwischte den Mann dann eine andere Polizeistreife. Bei der Kontrolle verhielt er sich äußerst aggressiv und griff die Beamten auch körperlich an. Einem von ihnen trat er mehrmals gegen den rechten Fuß und verletzte ihn leicht. Die Ordnungshüter fesselten den Radfahrer und brachten ihn zur Dienststelle. Wegen seiner Alkoholisierung und weil es Anzeichen gab, dass er noch andere Drogen genommen hatte, musste sich der 33-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Jetzt hat er ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Polizeibeamte und Körperverletzung am Hals. (AZ)

