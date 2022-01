Betrunkener Radfahrer verstößt gegen Ausgangssperre - und landet vor Gericht

Ein Radfahrer war im Mai betrunken in Neu-Um unterwegs und verstieß dabei gegen die Ausgangssperre. An der Vorfall kann sich der Mann nicht erinnern.

Ein 48-Jähriger Ulmer muss sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er im Mai vergangenen Jahres spätabends mit dem Fahrrad betrunken durch Neu-Ulm fuhr. Da zu diesem Zeitpunkt in Bayern noch Ausgangsbeschränkungen herrschten, verstieß er dabei auch gegen die damals geltenden Infektionsschutzmaßnahmen. Daran erinnern kann er sich allerdings nicht. Als die Polizei ihn aufgriff, hatte er eine Blutalkoholkonzentration von 2,34 Promille.

Die beiden geladenen Zeugen waren entschuldigt, und ihre Aussagen waren nicht nötig, denn der Angeklagte räumt den Vorwurf vollumfänglich ein. An dem Tag habe er sich mit einem Bekannten am Donaustadion in Ulm getroffen, erzählt der Mann. Dort hätten sie begonnen, Alkohol zu trinken. "Danach weiß ich nichts mehr", sagt der 48-Jährige vor Gericht. Laut eigenen Angaben weiß er nicht, was er an diesem Abend getrunken hat, wie er an das Fahrrad gekommen ist und dass er nach Neu-Ulm gefahren ist. Das es zu dem Zeitpunkt Ausgangsbeschränkungen in Bayern gab, sei ihm nicht bewusst gewesen, er lebe ja in Baden-Württemberg.

Der Angeklagte ist Alkoholiker und mehrfach vorbestraft

Er habe seit vielen Jahren Alkoholprobleme, erzählt der Angeklagte. Seit 2012 sei er deshalb regelmäßig bei der Tagesklinik in Ulm und seit sechs oder sieben Jahren besuche er monatlich die Suchtberatungsstelle der Caritas in Ulm. Seine letzte Langzeittherapie gegen die Sucht habe er 2016 gemacht. Seit August 2021 macht er eine Selbsttherapie und geht täglich zur Alkoholkontrolle in der Tagesklinik Ulm. Ein Attest von dort bescheinigt, dass er seit dem abstinent ist. Normalerweise würde er auch zu einer Alkoholiker-Selbsthilfe-Gruppe gehen, diese finde aber aktuell nicht statt. "Das Corona macht viel kaputt", sagt der Mann.

Der Angeklagt ist auch mehrfach vorbestraft. Schon zehnmal wurde er vom Amtsgericht Ulm verurteilt. Neben dreimal Schuldsprüchen wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr finden sich unteranderem Delikte wie gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Bekommen hat er dafür aber nur Geld- und Bewährungsstrafen. Die letzte Verurteilung liegt sechs Jahre zurück.

Der 48-Jährige Ulmer erhält eine Geldstrafe

Da der 48-Jährige gestanden hat, ist der Fall für den Staatsanwalt klar. Er finde es erstaunlich, dass das Amtsgericht Ulm so langmütig mit dem Angeklagten war und dieser noch nicht ins Gefängnis gekommen ist, sagt er und fordert eine Geldstrafe von 100 Tagessätze zu je 30 Euro.

Für den Verteidiger ist der 48-jährige Ulmer ein Alkoholiker, der gegen seine Krankheit kämpft. "Der Angeklagte hat seine Problematik erkannt", sagt der Anwalt. Nur manchmal verliere der Mann die Kontrolle und trinke viel Alkohol. Hinsichtlich seiner Straftaten müsse auch beachtet werden, dass der Angeklagte seine insgesamt sechs Bewährungsstrafen durch gestanden hat. Der Verteidiger forderte eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 25 Euro.

"Ich kann nichts für meine Krankheit", sagt der Angeklagte. Die Tat sei keine Absicht gewesen. Richterin Antje Weingart verurteilte den Mann wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 30 Euro. Ein Mittelweg zwischen der Forderung des Staatsanwalts und des Verteidigers.