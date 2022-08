Betrunkener Radfahrer will vor Polizei flüchten und leistet Widerstand

Ein Polizist war nach dem Einsatz in Neu-Ulm nicht mehr dienstfähig. Er musste in einer Ulmer Klinik behandelt werden.

Ein 20-jähriger Radfahrer wollte nach Polizeiangaben vor einer Kontrolle in Neu-Ulm flüchten. Er konnte jedoch gefasst werden. Er und ein Beamter wurden dabei leicht verletzt. Der Polizist war danach nicht mehr dienstfähig.

Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend um 23.55 Uhr in der Brückenstraße. Dort wurde der 20-Jährige angehalten, weil er nach Polizeiangaben kein Licht angebracht hatte. Da die Beamten bei dem Mann Alkoholgeruch wahrnahmen, sollte ein Test durchgeführt werden. Plötzlich sei der junge Mann wieder auf sein Fahrrad gestiegen und losgefahren. Offensichtlich um sich einer weiteren Kontrolle zu entziehen, heißt es im Polizeibericht.

Der Radfahrer soll laut Polizei der Aufforderung, stehen zu bleiben, widersetzt haben. Er sei deshalb von einem 40-jährigen Polizeibeamten seitlich am Oberkörper festgehalten worden. Der Radfahrer habe nun aber noch vehementer in die Pedale getreten, um zu entkommen.

In der Folge stürzten der Radfahrer und der Polizist gemeinsam zu Boden. Der 20-Jährige zog sich hierbei eine kleine Schürfwunde am Bein zu. Der Beamte musste aufgrund einer Armverletzung in einer Ulmer Klinik behandelt werden und war nach dem Vorfall auch nicht mehr dienstfähig.

Bei dem 20-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss sich wegen Körperverletzung und "Widerstand gegen Polizeibeamte" verantworten. Die Beamten stellten das hochwertige Fahrrad des 20-Jährigen sicher, da vor Ort die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt werden konnten. (AZ)